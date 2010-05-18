Chrysler вернула государству 1,9 млрд. долл.

Правительству США возвращена примерно половина первого займа в 4 млрд. долл., предоставленного Chrysler Group при администрации президента Буша, сообщает 17 мая Reuters.

Министерство финансов США отметило, что 1,9 млрд. долл. значительно больше того, что правительство рассчитывало получить от Chrysler.

Компания, получив защиту от кредиторов по решению суда, модернизировала свои операции и впоследствии получила от правительства еще 8,5 млрд. долл.

Вернуть этот долг Chrysler предстоит через несколько лет.

Возврат части первого кредита произвела головная компания Chrysler Financial, прекратившего свое существование подразделения по обслуживанию ссуд на покупку автомобилей.