Для украинских перевозчиков могут увеличить транзитные квоты в РФ
11:20, 18 мая 2010Транспорт/Связь
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В 2010 г для перевозок на въезд и выезд из третьих стран
Украина получила поддержку со стороны Российской Федерации относительно возможности увеличения квоты разрешений для украинских перевозчиков на 2010 год для осуществления перевозок на въезд и выезд из третьих стран.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.
Согласно сообщению, уже в конце мая вопросы относительно увеличения квоты разрешений будут вынесены на обсуждение во время проведения двусторонней украинско-российской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
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