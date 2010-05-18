Для украинских перевозчиков могут увеличить транзитные квоты в РФ

Украина получила поддержку со стороны Российской Федерации относительно возможности увеличения квоты разрешений для украинских перевозчиков на 2010 год для осуществления перевозок на въезд и выезд из третьих стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, уже в конце мая вопросы относительно увеличения квоты разрешений будут вынесены на обсуждение во время проведения двусторонней украинско-российской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.