Минтранс утвердил меры безопасности автоперевозок на лето

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО утвердил План мероприятий по повышению уровня безопасности автомобильных перевозок в летний период, которым значительно усилен контроль за соблюдением норм безопасности при перевозках пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В соответствии с планом, в каждом территориальном отделении Глававтотрансинспекции будет создана информационная база сезонных курортных учреждений, которые во время летнего отдыха являются потенциальными заказчиками автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. Инспекторы Глававтотрансинспекции проведут профилактические разъяснительные беседы с руководителями курортных учреждений (особенно тех, которые осуществляют оздоровление детей) относительно процедуры заказа транспортных средств и требований к такому виду перевозок.

В южных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и АР Крым – совместно с ГАИ МВД будут работать мобильные группы, которые будут контролировать соблюдение перевозчиками законодательства. С представителями транспортных инспекций России и Беларуси будут проводиться проверки на маршрутах движения по территории Украины.

До конца мая т.г. Минтранс совместно с МВД разработает проект приказа о запрещении осуществления перевозок пассажиров автобусами с 22.00 до 5.00 по территории Украины (кроме обустроенных тахографами и тех, которые работают на регулярных автобусных маршрутах общего пользования).

Совместно с органами местного самоуправления будет проведена работа по определению мест стоянки автобусов, обеспеченных средствами охраны и условиями для отдыха водителей и пассажиров. После определения перечня таких мест стоянок Кабинету Министров Украины будут поданы предложения относительно их соответствующего обустройства.

Что касается нормативно-правового обеспечения, то уже до июня т.г. Госавтотрансадминистрация осуществит разработку формы, порядка использования и утверждения паспорта маршрута для регулярных специальных перевозок, а также разработает форму договора для нерегулярных перевозок.