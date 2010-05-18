Аэропорт «Борисполь» готовит персонал

Персонал для работы на строящемся терминале «F» Международного аэропорта «Борисполь» уже отобран, сейчас проходит его подготовка в учебном центре ІКАО (Международная организация гражданской авиации) по авиационной безопасности аэропорта «Борисполь».

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время в помещении будущего терминала уже полностью смонтированы стойки регистрации, системы кондиционирования и вентиляции, проведены все необходимые сети, монтируется оборудование, система обработки багажа и заканчиваются фасадные работы. В ближайшее время будет проведено тестирование системы регистрации.

Сейчас строится территория вокруг терминала, в частности, привокзальная площадь, рассчитанная ориентировочно на 340 парковочных мест. Для рациональной организации движения транспорта на привокзальной площади непосредственно к терминалу будет иметь право подъезжать только санкционированный транспорт.

Как отмечается в сообщении, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО пообещал способствовать быстрейшему решению земельного вопроса для того, чтобы можно было совместить между собой существующие и будущие новые терминалы аэропорта «Борисполь».

Пропускная способность нового терминала «F» будет составлять около 1,5 тыс. пассажиров, общая площадь – 19 тыс. кв. м.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» планирует в июле текущего года ввести в эксплуатацию новый чартерный терминал «F» из легких конструкций.

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала "F". Также предусмотрено строительство стоянки.

Ранее сообщалось, что площадь застройки – 10,4 тыс. кв. м, общая площадь – 20,7 тыс. кв. м.

Терминал "F" из быстро монтируемых конструкций будет обслуживать low-cost-компании и чартерные рейсы, таким образом снизив нагрузку на действующие терминалы.