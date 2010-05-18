КрАСЗ увеличил производство в 35 раз
11:45, 18 мая 2010Транспорт/Связь
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В январе-апреле - до 3,2 тыс. автомобилей
Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит КрАСЗ.
В сообщении отмечается, что в апреле КрАСЗ сократил производство автомобилей на 11,6%, по сравнению с мартом, до 487 штук.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году КрАСЗ сократил производство автомобилей различных марок и модификаций на 86,4%, или на 23799 штук, по сравнению с 2008 годом, до 3748 штук.
Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупно-узловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.
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