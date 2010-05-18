РФ намерена выпускать ежегодно по 24 украино-российских самолета Ан-148

Россия намерена с 2012 года выпускать ежегодно по 24 украино-российских самолета Ан-148.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе губернатора Воронежской области со ссылкой на генерального директора ОАО «Воронежское Акционерное самолетостроительное общество» Виталия ЗУБАРЕВА.

В частности, во время встречи В.ЗУБАРЕВ проинформировал руководителя Воронежской области Алексея ГОРДЕЕВА о планируемом расширении промышленных связей с украинскими партерами, о предполагаемой дальнейшей интеграции авиационных производств двух стран.

Он подчеркнул, что реальный результат российско-украинской промышленной кооперации – реализация совместного проекта по выпуску регионального лайнера Ан-148.

По словам гендиректора «ВАСО», три самолета Ан-148 уже переданы ТГК «Россия», завершены летные испытания четвертого по счету лайнера, и в ближайшее время новый Ан-148 будет предъявлен заказчикам.

«До конца 2011 года в ОАО «ВАСО» планируют построить 24 самолета этой модификации, а в дальнейшем перейти на производство 24 Ан-148 в год», - сказал В.ЗУБАРЕВ.

Он также сообщил, что первый опытный образец Ан-158 передан на сертификационные летные испытания. По его словам, сборку самолета планируют осуществлять в Киеве, а Воронежский авиационный завод станет поставлять агрегаты для этой машины.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.