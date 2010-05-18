Грузооборот порта Сингапур в январе-апреле увеличился на 8,5%

Грузооборот порта Сингапур за январь-апрель 2010 года составил 166,647 млн, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как указано в материалах порта, на которые ссылается ИАА «ПортНьюс», в апреле 2010 года объем перевалки грузов в апреле вырос на 5,6% - до 42 млн 462 тыс. тонн.

В то же время объем перевалки нефти за январь-апрель 2010 г. сократился на 3,83% - до 60 млн 119 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, контейнерооборот порта Сингапур в январе-апреле 2010 года вырос на 14% в сравнении с показателем аналогичного периода 2009 года - до 9,245 млн TEU.

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