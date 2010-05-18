"Вагонмаш" (РФ) отправил Киевскому метрополитену 9 вагонов

ЗАО "Вагонмаш" отправило Киевскому метрополитену 9 вагонов - 6 головных (с кабиной машиниста) и 3 промежуточных, сообщила пресс-служба компании.

Это вторая отгрузка вагонов на Украину в 2010 г. Так, в марте предприятие уже поставило 8 головных вагонов Киевскому метрополитену.

По контракту "Вагонмаш" должен изготовить 33 вагона, из них 30 вагонов модели 81-540 с кабиной машиниста и 3 вагона 81-541 промежуточных. Все вагоны должны быть переданы в метрополитен до конца августа 2010г. Контракт предусматривает лизинговую схему оплаты.

На линиях Киевского метрополитена эксплуатируется около 230 вагонов производства ЗАО "Вагонмаш" (40% вагонного парка).

Наша справка:

ЗАО "Вагонмаш" (Санкт-Петербург) занимается проектированием и производством вагонов для метрополитена и железных дорог. Основные потребители продукции "Вагонмаша" - ОАО "РЖД", государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця", а также российские и зарубежные метрополитены.