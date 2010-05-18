Turkish Airlines выбирает между польским перевозчиком LOT

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines рассматривает возможность покупки польского государственного авиаперевозчика Polskie Linie Lotnicze LOT SA.

По словам исполнительного директора Turkish Airlines Темеля Котила, по итогам сделки, в случае ее заключения, возможно создание совместного предприятия (СП), которое должно стать «первой пятизвездочной авиакомпанией Европы». Сумма возможного соглашения не сообщается, передает РБК-Украина.

Тем не менее, в Turkish Airlines также сообщили, что, помимо польского авиаперевозчика, в настоящее время ведутся переговоры с сербской JAT Airways.

Наша справка:

Turkish Airlines, штаб-квартира которой расположена в Стамбуле, является одним из наиболее быстро развивающихся авиаперевозчиков на современном рынке. Авиакомпания осуществляет пассажирские и грузовые перевозки более чем в 157 городов мира, перевозя ежегодно около 25 млн пассажиров.