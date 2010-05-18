ОАК и "Антонов" создают СП

Объединенная авиастроительная компания (ОАК) создаст вместе с украинской компанией "Антонов" совместное предприятие по продаже и обслуживанию самолетов марки "Ан", а также комплектующих к ним, сообщил глава ОАК Алексей Федоров.

"Мы договорились с нашими коллегами создать совместное предприятие по закупке материалов, комплектующих изделий, по продаже и послепродажному обслуживанию самолетов марки "Антонов", - сказал Федоров во вторник в Киеве на заседании российско-украинского делового форума, в котором участвуют президенты РФ и Украины.

Он выразил надежду, что в ближайшее время участники проекта доложат правительствам двух стран.

Кроме того, сообщил глава ОАК, компания совместно с украинскими партнерами уже успешно реализует проект по строительству и поставке на рынок самолета Ан-148 и его модификаций, сообщает "Транспорт сегодня".

"В ближайшее время мы ставим задачу возобновить производство и вывести на рынок уникальный самолет Ан-124 "Руслан". А также насытить российский рынок региональными самолетами Ан-140", - сказал А. Федоров.

Он добавил, что в ближайшее время может быть обнародован еще ряд совместных проектов с украинскими партнерами.