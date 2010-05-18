80% пассажиров против возврата к именным билетам

Позиция Министерства транспорта и связи относительно возврата к продажам железнодорожных билетов для пассажиров по паспортам зависит от позиции пассажиров, большинство которых против такой системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель министра Владимир КОРНИЕНКО.

«80% пассажиров, по нашим опросам, дали негативную оценку этому деянию. Мы получили очень много нареканий относительно внедрения этой системы именных билетов. Неудобство для пассажиров – это для нас главная позиция, потому что, в конце концов, мы работаем для пассажиров. Поэтому позиция Минтранса в этом однозначна: пассажир, мы его поддерживаем», - сказал он.

Помимо этого, по словам В.КОРНИЕНКО, «Укрзализныця» серьезно работает над внедрением электронных билетов. «Мы серьезно поработали над внедрением электронного билета. Мы поставили задачу где-то на вторую половину текущего года, июнь-июль, выйдем на нормальный электронный билет, такой, как применяется в авиации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» отмечала, что поддерживает предложение Министерства внутренних дел Украины о возобновлении продаж железнодорожных билетов для пассажиров по паспортам в связи с участившимися случаями международного терроризма.

Вопрос возобновления продаж именных ж/д билетов с апреля находился в процессе изучения. «Укрзализныця» все активнее распространяет технологию продажи электронных билетов, которые пассажиры выкупают по предъявлению паспорта.

Напомним, «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.