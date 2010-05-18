“Киевметрострой” возобновляет строительство 3-х станций метро

ОАО “Киевметрострой” благодаря полученному финансированию возобновляет работы на строительстве трех новых станций метро - “Демеевской”, “Голосеевской” и “Васильковской” - на Куреневско-Красноармейской линии в направлении Теремков.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы предприятия Валентин КЕЙБИС.

По его словам, на днях поступил из Госбюджета первый транш – 50 млн. грн. – из объема предусмотренного на этот год финансирования достройки станций, работы на которых были заморожены почти год.

Он напомнил, что финансирование осуществляется как из госбюджета, так и за счет бюджета Киева. В целом на текущий год предусмотрены 800 млн. грн. “В октябре 2008 г. мы получили официальное сообщение из Киевской городской госадминистрации о прекращении финансирования. Некоторое время мы еще продолжали работы на строительстве новых станций, но через несколько месяцев были вынуждены “заморозить” работы”, - отметил В.КЕЙБИС.

Сейчас же ведется активный сбор рабочих, которые были отправлены в вынужденные отпуска, и ориентировочно с ближайшего понедельника планируется возобновить строительные работы на указанных станциях в необходимых объемах. К работам на этом участке линии метро будут привлечены сейчас более 2 тыс. работников “Киевметростроя”, которые будут работать на строительстве в три смены.

“Разработан график выполнения работ и, если будет обеспечено финансирование строительства, мы сдадим эти три станции до 1 января, то есть до Нового года”, - заверил В.КЕЙБИС.

Как сообщал УНИАН, 11 мая начальник КП “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ заявил, что три новые станции столичного метро в направлении Теремков - "Демеевская", "Голосеевская" и "Васильковская" - планируется достроить и ввести в эксплуатацию в текущем году. По его информации, состоялось совещание у премьер-министра Николая АЗАРОВА, где рассматривался вопрос строительства столичного метрополитена. “Он поручил Министерству финансов выделить средства, которых не хватает на завершение строительства”, - сказал руководитель столичного метро.

Справка УНИАН. В октябре 2008 г. ОАО “Киевметрострой” поставило вопрос о консервировании строительства нового участка метро на Теремки в связи с недофинансированием работ из бюджета столицы. По данным компании, до октября прошлого года задолженность за выполненные работы составляла 218,1 млн. грн.

Готовность этого участка на то время составляла 95%.

Новые станции Куреневско-Красноармейской линии метро в сторону Теремков - “Демеевская”, “Васильковская” и “Голосеевская” - планировали ввести в эксплуатацию до конца 2008 года.