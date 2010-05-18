ПЖД получила 60 новых полувагонов
На общую сумму 25 млн. 200 тыс. грн.
Сегодня, 18 мая, Приднепровская железная дорога получила 60 новых полувагонов на общую сумму 25 млн. 200 тыс. грн. производства украинских вагоноремонтных заводов, которые подчинены «Укрзализныце».
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
В частности, 35 полувагонов производства ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов», 15 ед. — ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и 10 полувагонов — ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод». Вагоны приобретены на кредитные средства.
Как отметили в пресс-службе, преимуществами данных вагонов является их цена, которая ниже рыночной, и качество. Вагоны оснащены модернизированными тележками, которые изготовлены с учетом передовых технологий. Это позволяет обеспечивать плавность хода и увеличивать межремонтный пробег. Так, они будут подлежать первому ремонту только через 210 тыс. км пробега.
В целом на протяжении 2010 года «Укрзализныцей» предусмотрено закупить 2225 полувагонов, из них 1400 будут приобретены для Донецкой железной дороги и 825 - для Приднепровской. Кроме того, в текущем году «Укрзализныця» продолжит сотрудничество с вагоностроительными заводами Украины в разработке новых образцов техники, таких как вагон-цистерна и вагон-платформа.
Также вопросы обновления парка грузовых вагонов будут решаться и путем модернизации существующей техники. В частности, в текущем году «Укрзализныця» планирует отремонтировать свыше 31,5 тыс. грузовых вагонов, из них в условиях депо – 28,4 тыс. вагонов. Капитальный ремонт планируется осуществить для 1,4 тыс. вагонов, кроме того, продлить срок эксплуатации 1,7 тыс. вагонов. Запланировано модернизировать свыше 9 тыс. вагонов, что значительно увеличит их эксплуатационный ресурс и будет способствовать повышению уровня безопасности движения поездов.
Для этого «Укрзализныцей» разработана и утверждена программа оздоровления вагонного парка на 2010 год, для выполнения которой привлечены ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов», ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод», «Стрыйский вагоноремонтный завод», ГП «Укррефтранс» и все вагоноремонтные предприятия железных дорог Украины.