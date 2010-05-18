ЛЖД подготовит к летним перевозкам почти 1 тыс. вагонов

К летним перевозкам на Львовской магистрали в целом запланировано подготовить 945 вагонов

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД, в настоящее время подготовлено уже 677 вагонов.

Из них к лету подготовят 274 вагона с установками кондиционирования воздуха. На сегодня к летнему сезону готовы свыше 200 вагонов с кондиционерами.

Как отмечается в сообщении, вагоны с некачественно выполненным ремонтом и неудовлетворительной экипировкой к рейсам допускать не будут.

Кроме того, до 25 мая планируется завершить ремонт колесных пар. Также железнодорожники обновляют постельное белье, занавески и шторы, посуду и инвентарь.

Кроме того, Львовская железная дорога к летнему периоду подготовила 396 билетных касс.

Как напоминают на ЛЖД, введение нового графика движения поездов произойдет 30 мая.