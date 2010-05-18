УЗ покрыла только 10% пригородных перевозок

Покрытие расходов от пригородных перевозок железных дорог доходами за 4 месяца т.г. составило 10%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на первого заместителя начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александра ГУДКОВА, за 4 месяца текущего года доходы от пригородных пассажирских перевозок составили 105 млн. грн, а расходы – 1,1 млрд. грн.

На протяжении 4 месяцев перевезено 118,3 млн. пассажиров против 121 млн. пассажиров за аналогичный период прошлого года.

Среди причин убыточности пригородных перевозок, по данным «Укрзализныци», - недополучение компенсаций за перевозку льготных категорий пассажиров. В частности, на протяжении января-апреля 2010 года перевезено 16,6 млн. пассажиров льготных категорий населения на сумму 82,3 млн. грн, а компенсировано – 23,7 млн. грн.

Другая причина убыточности – низкий тариф, который почти в 8 раз ниже себестоимости проезда. В то же время, в сообщении отмечается, что из-за социальной значимости пригородных пассажирских перевозок тарифы не будут повышать тариф к уровню рентабельности. Также на доходность влияет наличие безбилетных пассажиров.