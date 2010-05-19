Toyota отзывает около 4,5 тыс. автомобилей

Японская корпорация Toyota приняла решение отозвать около 4,5 тыс. автомобилей из-за неисправности в рулевой системе. Об этом сообщает сегодня пресс-служба крупнейшего в мире автоконцерна.

Отзыву подлежат четыре модели престижной марки Lexus, проданные в Японии, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее Toyota уже объявила об отзыве для ремонта более 8 млн. своих автомобилей по всему миру из-за проблем с педалями тормоза и газа. Все это наносит болезненный удар по престижу компании, чья продукция всегда считалась символом безупречного качества.