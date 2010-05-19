Украина и Китай заинтересованы в сотрудничестве в сфере грузоперевозок.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Яном ЦЗЕЧИ.

“На сегодняшний день поставка грузов из Китая в Западную Европу занимает недели. А если мы сможем вместе с РФ обеспечить прохождение таких грузов железной дорогой на основе взаимовыгодных тарифов, это может стать реальной альтернативой нынешней ситуации”, - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что Украина заинтересована в максимальном привлечении финансовых возможностей Китая для реализации своих масштабных инфраструктурных проектов. Кроме того, по словам министра, есть возможности для сотрудничества в сфере космических исследований, агропроме и сельском хозяйстве, сфере новых технологий.

К.ГРИЩЕНКО также отметил, что сегодня 10 тыс. китайских студентов обучаются в Украине и около 700 украинских - в Китае. “Это большой потенциал для того, чтобы задействовать людской фактор”, - сказал министр.

В свою очередь Я.ЦЗЕЧИ отметил, что стороны настроены на дальнейшее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

“Между нашими странами существует огромный потенциал для развития сотрудничества. Мне кажется важным, чтобы сейчас различные профильные ведомства наших стран активизировали консультации для повышения эффективности имеющихся механизмов сотрудничества”, - сказал Я.ЦЗЕЧИ, добавив, что его визит в Украину является “визитом поиска новых возможностей”.

Сегодня министры иностранных дел Украины и Китая подписали протокол о консультациях между МИД двух стран. По словам Я.ЦЗЕЧИ, стороны договорились ежегодно проводить консультации между заместителями министров иностранных дел.