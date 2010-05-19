В Черкасской области увеличились пассажироперевозки

Услугами пассажирского транспорта в Черкасской области в январе-апреле 2010 года воспользовались 39,1 млн. пассажиров, что на 1% больше объемов января-апреля 2009 года.

Пассажирооборот составил 915,1 млн. пас. км - на 0,4% меньше от объемов января-апреля 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Железнодорожным транспортом отправлено 1815 тыс. пассажиров и выполнена при этом пассажирская работа 533 млн. пас. км, что соответственно на 7,6% и на 6,6% больше объемов января-апреля 2009 года. В пригородном сообщении отправлено 1536,7 тыс. пассажиров, что на 9,5% больше объемов января-апреля 2009 года.

Автомобильным транспортом, с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями, воспользовались 30,2 млн. пассажиров, выполненная при этом пассажирская работа равна 341,7 млн. пас. км, что соответственно на 4,2% больше и на 8,3% меньше объемов января-апреля 2009 года. Перевозка пассажиров автотранспортом предпринимателей возросла на 12,2%.

Электротранспортом перевезено 7,1 млн. пассажиров, что на 964,3 тыс. пассажиров, или на 12% меньше объемов января-апреля 2009 года. Объемы выполненных платных перевозок составляли 1867,2 тыс. лиц - 26,4% от общих перевозок. Пассажирооборот сократился на 12% и составлял 40,4 млн. пас. км.