Toyota оплатил штраф в 16,4 миллиона долларов

Японский автоконцерн Toyota оплатил максимальный предусмотренный законом штраф в 16,4 миллиона долларов за задержку в четыре месяца с уведомлением об имеющихся в производимых концерном автомобилях дефектах, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Управлении транспорта США.

Компания, согласно официальному заявлению Национального управления по безопасности движения автотранспорта (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), согласилась с суммой штрафа 19 апреля и обязалась оплатить его в течение 30 последующих дней.

Это крупнейшее взыскание с автопроизводителя в истории американского управления.

Toyota согласилась оплатить штраф, не признав, однако, претензии со стороны правительства в сокрытии дефектов и обвинения в нарушении законодательства.

"Не сообщив об обнаруженных проблемах с безопасностью автомобилей, Toyota подвергла потребителей риску. Я рад, что компания признала ответственность за нарушение предусмотренной законом обязанности информировать об обнаружении дефектов. Мы продолжаем расследование в отношении компании", - говорится в письменном заявлении министра транспорта США Рэя Лахуда, переданном РИА Новости пресс-службой Минтранса.

Со второй половины 2009 года Toyota периодически отзывает из эксплуатации свои модели, в частности, массовые Corolla, Camry и Avalon, в связи с дефектом педалей газа. В США под отзыв попали более трех миллионов автомобилей Toyota, всего по миру был объявлен отзыв девяти миллионов автомобилей.

Как сообщает в среду японская газета "Никкей", автоконцерн отзывает еще порядка 11,5 тысячи автомобилей Lexus четырех моделей из-за проблемы в системе рулевого управления