Кабмин освободил Вощевского от должности главы «Укравтодора»
15:09, 19 мая 2010Транспорт/Связь
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Распоряжение от 17 мая
Кабинет министров Украины освободил Валерия ВОЩЕВСКОГО от должности председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).
Распоряжение № 1041-р от 17 мая размещено на сайте правительства.
В.ВОЩЕВСКИЙ освобожден в соответствии с его заявлением.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением от 29 марта 2010 г. №685-р назначил Валерия ВОЩЕВСКОГО председателем Государственной службы автомобильных дорог Украины.
17 марта 2010 г. Кабмин уволил с занимаемой должности главу "Укравтодора" Вадима ГУРЖОСА.
С сентября 2008 года В.ВОЩЕВСКИЙ возглавлял ГАК «Автомобильные дороги Украины».
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