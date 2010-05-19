Кабмин освободил Вощевского от должности главы «Укравтодора»

Распоряжение от 17 мая

Кабинет министров Украины освободил Валерия ВОЩЕВСКОГО от должности председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор»). Распоряжение № 1041-р от 17 мая размещено на сайте правительства. В.ВОЩЕВСКИЙ освобожден в соответствии с его заявлением. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением от 29 марта 2010 г. №685-р назначил Валерия ВОЩЕВСКОГО председателем Государственной службы автомобильных дорог Украины. 17 марта 2010 г. Кабмин уволил с занимаемой должности главу "Укравтодора" Вадима ГУРЖОСА. С сентября 2008 года В.ВОЩЕВСКИЙ возглавлял ГАК «Автомобильные дороги Украины».

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