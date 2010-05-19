Авиарейс Тернополь–Киев включен в график «Жулян»

Авиарейс Тернополь–Киев включен в официальный график столичного аэропорта «Жуляны».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор областного коммунального предприятия «Тернопольавиаавтотранс» Юрий МАЛЕЦКИЙ.

По его словам, уже начата продажа билетов в кассах сети «Кийавиа» и в Тернопольском аэропорту.

«Первый рейс будет осуществлен 31 мая самолетом Ан-24. А 7:00 самолет стартует из Тернополя и уже в 8:10 приземлится в киевском аэропорту «Жуляны», – сообщил Ю.МАЛЕЦКИЙ.

По его словам, возвращаться в Тернополь самолет будет в 19 часов. Авиарейс будет осуществляться по понедельникам и пятницам. «А с 15 июня запланировано уже три маршрута в неделю – в понедельник, среду и пятницу. С 15 июня будет прибавлен рейс Тернополь–Симферополь длительностью перелета 3-4 часа», – сказал Ю.МАЛЕЦКИЙ.

Осуществлять перелеты будет авиакомпания «Мотор Сич».

Как сообщал УНИАН, внедрить авиарейсы из Тернопольского аэропорта пообещал руководитель ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ во время представления нового главы Тернопольской облгосадминистрации Ярослава СУХОГО.

В целом аэропорт в Тернополе простаивает, принимая лишь чартерные авиарейсы.