ЛЖД завершила разработку нового графика движения

На Львовской железной дороге завершили разработку графика движения пассажирских поездов на 2010-2011 годы, который вводят с 30 мая 2010 года. Как сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД, железнодорожники назначили дополнительные поезда, подготовили билетные кассы, провели инструктаж для всех категорий работников.

В частности, для обеспечения комфортной и удобной перевозки большого в летнюю пору количества пассажиров на Львовской предусмотрели дополнительные поезда:

№268/267 Львов-Херсон (будет курсировать через день); №256/255 Львов-Симферополь (ежедневно); №295/296 Ивано-Франковск-Симферополь (ежедневно).

Для обслуживания пассажиров на вокзалах железная дорога подготовила 396 билетных касс.

Кроме того, готовятся к летним перевозкам и железнодорожные цеха питания. В новом летнем сезоне откроют дополнительные торговые заведения на вокзалах и в поездах, в частности в состав поезда №256/255 Львов-Симферополь введут два вагона-ресторана. В то же время проводится технический осмотр и ремонт холодильного и теплового оборудования для обеспечения надлежащего температурного режима хранения и приготовления продуктов питания.

Напомним, что новый летний график движения поездов на территории Украины вводится с 30 мая 2010 года.