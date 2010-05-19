ДЖД внесла изменения в новый график движения

16:35, 19 мая 2010
Транспорт/Связь
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На 2010/2011 годы

Донецкая железная дорога (ДЖД) внесла изменения в новый график движения поездов на 2010/2011 годы, который вводится в действие с 30 мая т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно новому графику, ежесуточно будет курсировать в среднем 28 поездов формирования ДЖД, в том числе 4 дополнительных поезда в крымском сообщении: №277/278 Донецк–Симферополь (при увеличении пассажиропотока), №435/436 Луганск–Симферополь (курсирует по датам, а с середины июня планируется курсирование ежедневно), №419/420 Луганск–Феодосия (будет курсировать с 10.06 по 18.09 по парным числам), №427/428 Ясинувата–Феодосия (будет курсировать с 03.07 по 29.08 по непарным числам).

Кроме того, для удовлетворения потребностей в пассажирских перевозках во львовском направлении предусмотрено сокращение времени пребывания в пути поезда №21/22 сообщением Донецк–Львов на 1 час 36 минут (отправление из Донецка в 13:49 и прибытие во Львов в 13:07, отправление из Львова в 17:15 и прибытие в Донецк в 16:50). Также продлен маршрут поезда №386/385, который будет иметь сообщение Мариуполь–Липецк (раньше курсировал до Воронежа).

Также график на 2010/2011 годы предусматривает назначение новых беспересадочных прицепных вагонов: один вагон Мариуполь–Уфа круглогодично 1 раз в 4 дня, один вагон Мариуполь–Красноярск круглогодично 1 раз в 4 дня. При этом в новом графике на 2010/2011 годы сохранены существующие графики движения постоянных поездов киевского, московского и крымского направлений.

В сообщении также отмечается, что к летнему сезону Донецкая железная дорога подготовит 767 пассажирских вагонов, из них 235 оборудованы системами кондиционирования воздуха. В целом же для укомплектовки полных схем пассажирских поездов ДЖД в период пиковых летних перевозок будет задействован 781 вагон.

На крупнейших вокзалах Донецкой железной дороги (Донецк, Луганск, Ясинувата, Дебальцево, Волноваха, Илловайск, Красноармейск) откроются 16 дополнительных касс для оформления

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