«Днепровагонмаш» разработал новую модель полувагона

ОАО «Днепровагонмаш» (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) разработало новую модель люкового полувагона 12-4106-02 с объемом кузова 90 куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что кроме конструкторской документации также изготовлен опытный образец полувагона. В данной модели доработана конструкция торцовой стены, что позволило добиться снижения массы стены и увеличения прочностных свойств.

Основным техническим преимуществом нового полувагона станет увеличенный объем кузова – 90 куб. м (объем кузова базовой модели – 78 куб. м). В полувагоне использована раздельная система торможения с тормозными цилиндрами – по одному для каждой тележки, что обеспечивает повышение эффективности и надежности работы при эксплуатационных скоростях до 120 км/ч.

Также в сообщении отмечается, что в настоящее время отдел испытаний продукции вагоностроения предприятия проводит комплекс испытаний опытного образца вагона.

Справка УНИАН. ОАО «Днепровагонмаш» специализируется на проектировании и изготовлении грузовых магистральных и промышленных вагонов и на поставке запасных частей к ним.

Предприятие выпускает более 150 моделей вагонов практически всех типов: полувагоны люковые и глуходонные, хопперы крытые и открытые, платформы универсальные и специализированные для перевозки контейнеров, металлургических и др. грузов, специализированный промышленный подвижной состав, в т.ч. вагоны коксотушильные и для раскаленного кокса, думпкары, крытые вагоны.

Предприятие имеет самый большой среди вагоностроителей СНГ перечень производимой продукции. Мощности предприятия позволяют производить 5 тыс. вагонов ежегодно с одновременным изготовлением от 4 до 7 видов подвижного состава.