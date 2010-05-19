ЮЗЖД определила победителей дорожного соревнования

Юго-Западная железная дорога определила победителей дорожного соревнования среди коллективов и подразделов за 2009 год. Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, ими стали дирекция Конотопа железнодорожных перевозок, восстановительный поезд № 3172, станция Киев-Московский, станция Бахмач, локомотивное депо Конотоп, вагонное депо Козятин, Нежинская дистанция колеи, Коростенская путевая машинная станция, Коростенская дистанция электроснабжения, дистанция Конотопа сигнализации и связи, вокзал станции Киев-Пассажирский, вагонное депо станции Киев – Пассажирский, отряд Конотопа ведомственной военизированной охраны и Киевское строительно-монтажное эксплуатационное управление.

Коллективы этих подразделов железной дороги работали более успешно в прошлом году.

Они получили Почетные дипломы и денежные премии от руководства Юго-Западной железной дороги и Президиума Дорпрофсожу.