Винницкое областное предприятие автостанций увеличило прибыль

ОАО "Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599" в 2009 году увеличило прибыль на 13,88%, или 0,034 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 0,279 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

Согласно отчету, в 2009 году предприятие увеличило чистый доход (выручку) от реализации продукции на 0,33%, или 0,038 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 11,555 млн. грн. Валовой доход при этом увеличился на 0,33%, или 0,045 млн. грн., – до 13,865 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, "Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599" в 2008 году сократило прибыль на 16,38%, или 0,048 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 0,245 млн. грн. Чистый доход (выручка) от реализации продукции увеличился на 34,99%, или 2,985 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 11,517 млн. грн

Справка УНИАН. ОАО "Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599" создано в 1971 году и занимается продажей билетов на автобусные рейсы междугородного и пригородного сообщений и обслуживанием пассажиров автобусными станциями в Винницкой области. Предприятие владеет 3 автостанциями в Виннице, 26 – в районных центрах и 11 – в сельской местности.

25% акций «Винницкого областного предприятия автобусных станций 10599» владеет Владимир ПРОДИВУС и 28,995047% – Светлана ПРОДИВУС.