Еврокомиссия оштрафовала производителей DRAM
На 331 млн. евро
Европейская комиссия оштрафовала производителей DRAM на общую сумму 331 млн. евро за картельный сговор.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы конкуренции, Иоакин АЛМУНЬЯ.
“Общая сумма штрафа для 9-ти компаний – 331 млн. евро. Еще одна компания - “Micron” - не будет платить штраф, поскольку она предоставила информацию о сговоре”, - сказал он. Еврокомиссия, в частности, наложила штрафы на такие компании, как Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida и Nanya.
Штраф был также наложен и на компанию Micron, однако поскольку она сообщила Еврокомиссии о картельном сговоре, то она была освобождена от уплаты штрафа.
По сообщению вице-президента Еврокомиссии, Micron сообщила комиссии о существовании картельного сговора в 2002 году, после чего Еврокомиссия проводила соответствующее расследование.
Часть компаний также получили скидки на назначенные суммы штрафов за сотрудничество с Комиссией в расследовании.
Картель действовал с 1 июля 1998 года по 15 июня 2002 года.
DRAM – тип полупроводниковой памяти, который используется чаще всего как оперативная память современных компьютеров.