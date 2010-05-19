Еврокомиссия оштрафовала производителей DRAM

Европейская комиссия оштрафовала производителей DRAM на общую сумму 331 млн. евро за картельный сговор.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы конкуренции, Иоакин АЛМУНЬЯ.

“Общая сумма штрафа для 9-ти компаний – 331 млн. евро. Еще одна компания - “Micron” - не будет платить штраф, поскольку она предоставила информацию о сговоре”, - сказал он. Еврокомиссия, в частности, наложила штрафы на такие компании, как Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida и Nanya.

Штраф был также наложен и на компанию Micron, однако поскольку она сообщила Еврокомиссии о картельном сговоре, то она была освобождена от уплаты штрафа.

По сообщению вице-президента Еврокомиссии, Micron сообщила комиссии о существовании картельного сговора в 2002 году, после чего Еврокомиссия проводила соответствующее расследование.

Часть компаний также получили скидки на назначенные суммы штрафов за сотрудничество с Комиссией в расследовании.

Картель действовал с 1 июля 1998 года по 15 июня 2002 года.

DRAM – тип полупроводниковой памяти, который используется чаще всего как оперативная память современных компьютеров.