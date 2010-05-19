В Николаевской области грузоперевозки выросли

Транспортные предприятия Николаевской области в январе-апреле 2010 года перевезли 1 млн. 579,4 тыс. тонн грузов (с учетом перевозок, выполненных частными предпринимателями на автомобильном транспорте), что на 1,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управления статистики в Николаевской области.

При этом грузоперевозки автомобильным транспортом увеличились на 5,8%. Грузооборот составил 284,9 млн. т/км и увеличился на 6,8%, в том числе на автомобильном транспорте – на 8,4%.

На причалах торговых портов, а также других предприятий обработано 7,8 млн. тонн грузов, что на 1,6% больше, чем в январе–апреле 2009 года. За четыре месяца обработано 759 судов, из них 725 – зарубежных и инфрахт.

Услугами автомобильного и электротранспорта воспользовались 43,5 млн. человек, пассажирооборот составил 526,2 млн. пасс./км, что, соответственно, на 12,7% и 5,6% меньше, чем в январе–апреле прошлого года.