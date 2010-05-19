Первый замглавы Госморречадминистрации транспорта Комарницкий уволен

Кабинет министров Украины освободил Виктора КОМАРНИЦКОГО от должности первого заместителя главы Государственной администрации морского и речного транспорта.

Распоряжение от 17 мая т.г. № 1045-р размещено на сайте правительства.

В.КОМАРНИЦКИЙ уволен в соответствии с его заявлением.

Как сообщал УНИАН, распоряжением от 16 сентября 2009 г. № 1100-р правительство назначило В. КОМАРНИЦКОГО 1-м заместителем главы Госморречадминистрации, до этого распоряжением от 9 сентября правительство уволило Геннадия РАКА с должности 1-го заместителя главы Госморречадминистрации.