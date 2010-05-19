Бродский намерен помочь автоперевозчикам

Госкомпредпринимательства намерено помочь автоперевозчикам легализовать бизнес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом сказал глава комитета Михаил БРОДСКИЙ в ходе общего совещания профессиональных объединений перевозчиков.

Согласно сообщению, обсуждались паспорта автобусного маршрута, которые вскоре может внедрить Минтранссвязи, и которые должны быть у всех перевозчиков: и тех, кто осуществляет легальные регулярные перевозки пассажиров, и нерегулярные. В частности, представители Союза перевозчиков Украины, которые представляли интересы предпринимателей, занимающихся нерегулярными перевозками, высказались против такого нововведения. Они обратились с письмом к М.БРОДСКОМУ с просьбой не согласовывать проект приказа Минтранса «Об утверждении Порядка разработки и утверждения паспорта автобусного маршрута», которым вводятся паспорта автобусных маршрутов для всех перевозчиков. По словам перевозчиков, в случае принятия приказа, они намерены выйти на митинги протеста. По мнению представителей Союза перевозчиков, в случае регистрации в Минюсте и вступления в силу приказа предприниматели, которые осуществляют нерегулярные перевозки, останутся без работы. В частности, они не смогут принимать участия в конкурсах, потому что имеют лишь по одному автобусу, в то время как по закону в них должно быть не менее двух (один для резерва). Таким образом, отмечалось на заседании, перевозчики, даже с оформленными лицензиями, не смогут получить официальные пассажирские маршруты, на которые выдаются специальные паспорта.

По данным комитета, с другой стороны, представители Украинской ассоциации перевозчиков и Украинского транспортного союза, которые защищают права и интересы предпринимателей, занимающихся регулярными перевозками, доказали, что не смогут на равных конкурировать с нерегулярными перевозчиками, так как себестоимость нерегулярных перевозок на порядок ниже. В частности, нерегулярные перевозчики работают на едином налоге и не перевозят льготников. Кроме того, такие перевозчики выходят в час «пик» на регулярные маршруты и собирают «сливки», чем наносят достаточно большой финансовый ущерб регулярным перевозчикам. Представители ассоциации регулярных перевозчиков также были готовы выступить с протестами.

«Мы поможем тем, кто занимается нерегулярными перевозками, остаться на рынке. Мы никого не хотим выбросить на обочину. Однако хочу отметить, что позиция комитета является неизменной – мы будем защищать исключительно легальный бизнес, работать над тем, чтобы все предприниматели работали в равных условиях на рынке», - подчеркнул М.БРОДСКИЙ.

Председатель Госкомпредпринимательства предложил представителям ассоциаций перевозчиков, специалистам комитета, Минтранса и Госавтоинспекции согласовать проблемные вопросы до введения в действие приказа и предоставить возможность предпринимателям, которые осуществляют нерегулярные перевозки, получить на законных основаниях маршруты и легально работать на них.

Справка УНИАН. Сегодня в Украине, по разным подсчетам, насчитывается от двух до тридцати тысяч пассажирских перевозчиков, которые осуществляют нерегулярные перевозки. Среди них, по данным Госавтотрансинспекции, насчитывается свыше 750 нелегальных перевозчиков. Они имеют значительные преимущества, сравнительно с легальными перевозчиками, поскольку платят меньше налогов или вообще их не платят. Чтобы создать равные условия для ведения предпринимательской деятельности, Минтранссвязи разработало приказ, согласно с которым все перевозчики должны утверждать паспорта автобусного маршрута. Без этого паспорта предприниматели не будут иметь права перевозить пассажиров.