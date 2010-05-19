«Киевэнерго» с 25 мая ограничит электроснабжение «Киевводоканала»

АК «Киевэнерго» намерено с 25 мая начать ограничение электроснабжения ОАО «Киевводоканал», коммунальных предприятий «Киевпасстранс», «Киевский метрополитен» и «Киевгосрвет», имеющих задолженность перед компанией за поставленную электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил журналистам глава правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день совокупный текущий долг абонентов компании достиг 669,8 млн грн, из которых 460,5 млн. грн. является задолженностью ОАО «Киевводоканала». Долг «Киевского метрополитена» за электроэнергию составляет 47,76 млн грн, «Киевпасстранса» - 21,9 млн грн.

Э.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что энергокомпания уже направила в адрес предприятий официальные уведомления о планируемом ограничении электроснабжения. При этом глава правления подчеркнул, что решение «Киевэнерго» принято в рамках действующего законодательства, и ответственность за возможное ограничение возлагается на руководство предприятий-должников.

Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил также, что компания не будет ограничивать подачу электроэнергии предприятиям, которые обеспечат полное погашение текущей задолженности и представят проекты графиков погашения задолженности возникшей в предыдущих периодах.