Днепропетровск направит на ремонт и строительство дорог 176 млн. грн.

Днепропетровск направит в этом году на ремонт и строительство дорог 176 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, объемы финансирования были озвучены сегодня на очередной сессии Днепропетровского горсовета.

Депутаты приняли решение выделить на ремонт дорог 86 млн. грн. из городского бюджета, еще 60 млн. грн. планируется привлечь за счет кредитных ресурсов или выпуска ценных бумаг. Также ранее Днепропетровский областной совет принял решение о выделении из областного бюджета 30 млн. грн. на реконструкцию и строительство автодорог в Днепропетровске.

Комментируя данную статью расходов, городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО заявил, что «даже без учета заимствований, сумма средств, которая в этом году будет направлена на дороги, в три раза превышает финансирование 2009 г.».