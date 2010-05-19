Полтаве для ремонта дорог нужно минимум 400 млн. грн.
Сообщил мэр города
Полтаве для капитального ремонта дорог необходимо минимум 400 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции городской голова Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.
По его словам, в этом году на ремонт дорог Полтавы планируется направить около 20 млн. грн., из которых 5 млн. грн. надеются получить от области.
«Сейчас мы просто поддерживаем состояние дорог. Такие расходы позволяют проводить ямочный ремонт. Если бы мы хотя бы год пропустили, то ям было бы значительно больше. Дорожники в Полтаве работают не только в будни, но и в выходные дни и ночью», - заявил мэр Полтавы.
Он проинформировал журналистов, что по состоянию на середину мая уже отремонтировано 20% дорог, запланированных на этот год. Продолжат и реконструкцию улицы Калинина. Как сообщалось, депутаты выделили на это из целевого фонда 2 миллиона гривен. Общая стоимость работ - 5 миллионов. Качество асфальтового покрытия обеспечивается гарантией: текущий ямочный ремонт - 1 год, капремонт - 3 года, реконструкция - 5 лет.