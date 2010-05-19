Полтаве для ремонта дорог нужно минимум 400 млн. грн.

Полтаве для капитального ремонта дорог необходимо минимум 400 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции городской голова Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

По его словам, в этом году на ремонт дорог Полтавы планируется направить около 20 млн. грн., из которых 5 млн. грн. надеются получить от области.

«Сейчас мы просто поддерживаем состояние дорог. Такие расходы позволяют проводить ямочный ремонт. Если бы мы хотя бы год пропустили, то ям было бы значительно больше. Дорожники в Полтаве работают не только в будни, но и в выходные дни и ночью», - заявил мэр Полтавы.

Он проинформировал журналистов, что по состоянию на середину мая уже отремонтировано 20% дорог, запланированных на этот год. Продолжат и реконструкцию улицы Калинина. Как сообщалось, депутаты выделили на это из целевого фонда 2 миллиона гривен. Общая стоимость работ - 5 миллионов. Качество асфальтового покрытия обеспечивается гарантией: текущий ямочный ремонт - 1 год, капремонт - 3 года, реконструкция - 5 лет.