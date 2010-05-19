В портах Крыма объем переработки грузов увеличился

В январе-апреле 2010 г., в сравнении с аналогичным периодом 2009 г., объем переработки грузов в портах Автономной Республики Крым увеличился на 28,1% - до 4631,2 тыс. тонн, из них 76,9% составляют сухогрузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, почти 53% всех грузов составляет экспорт. За январь-апрель 2010 г. объем перевалки таких грузов составил 2446,7 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше, чем в январе-апреле 2009 г. Также увеличились объемы обработки импортных грузов - на 42,1%. Наряду с этим отмечено уменьшение объемов перевалки грузов внутреннего сообщения - на 33,7%, и транзитных - на 12,2%.

С начала 2010 г. в портах автономии прошли обработку 1,1 тыс. судов, что на 51,9% больше, чем за январь-апрель 2009 г. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 84,1% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. объем переработки грузов в портах Крыма увеличился на 25,3% и составил 3480,2 тыс. тонн.