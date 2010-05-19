Аэропорты Крыма сократили перевозку пассажиров

За январь-апрель 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 128,9 тыс. человек, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе-апреле на 3,1% уменьшилось количество отправленных из аэропортов Крыма пассажиров – до 62,4 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 66,5 тыс. человек, что на 1,9% меньше, чем за январь-апрель 2009 г.

С начала года из аэропортов автономии отправлено 86,9 тонн грузов, прибыло – 40,2 тонны, что, соответственно, на 11,4% больше и на 40,4% меньше, чем за январь-апрель 2009 г.

Авиаперевозчики Крыма оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении, в сравнении с январем-апрелем 2009 г. этот показатель уменьшился на 1,4% и составил 1,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за январь-март 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 87,9 тыс. человек, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.