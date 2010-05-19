АМИ будет обеспечивать поддержку ІТ-инфраструктуры

Компания «АМИ» (Донецк) заключила контракт на комплексную поддержку ІТ-инфраструктуры ГП Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект», ведущего разработчика и изготовителя газотурбинных двигателей для военно-морского флота, торговых и пассажирских судов, газоперекачивающих агрегатов и электростанций в СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМИ.

Сообщается, что «АМИ» возьмет на себя выполнение широкого спектра услуг по обслуживанию ІТ-инфраструктуры предприятия, включающих консалтинг по развитию и усовершенствованию инфраструктуры, моделирование и разработку решений в области как программного, так и аппаратного обеспечения, тестирование и внедрение решений на предприятии.

Указанное сотрудничество позволит ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» снизить затраты на ІТ при гарантированном повышении уровня управляемости инфраструктуры. В рамках договора сервисной поддержки ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» получило возможность модернизировать стандарты в сфере ІТ в рамках всего предприятия.

Сообщается также, что ранее компания «АМИ» завершила проект по интеграции доменов Microsoft Active Directory для ГП НПКГ «Зоря-Машпроект». Реализация проекта интеграции существующих доменов в один домен позволила предприятию значительно упростить управление пользователями, компьютерами, сетевыми устройствами, обеспечить удобный и надежный доступ к ресурсам сети, а также использовать дополнительные функциональные возможности обновленной версии Microsoft Active Directory.

Справка УНИАН. Компания «АМИ» является интегратором современной информационной и инженерной инфраструктуры.