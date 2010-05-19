Посол Литвы предложил Херсону участие в проекте "Викинг"

Литва заинтересована в участии Херсона в международном проекте поезда комбинированного транспорта "Викинг".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Пятрас ВАЙТЕКУНАС в ходе встречи с мэром Херсона Владимиром САЛЬДО.

В сообщении отмечается, что проект поезда комбинированного транспорта "Викинг" реализуют железнодорожники Литвы, Белоруссии и Украины для ускорения и удешевления контейнерных перевозок по маршруту Ильичевск - Киев - Минск - Клайпеда еще в 2003 г. В 2009 г. этот проект был признан лучшим в сфере грузоперевозок в Европе.

На данном этапе к проекту намерена присоединиться Турция, что делает перспективным участие в нем и Херсона.

Справка УНИАН. Созданный железнодорожниками Литвы, Беларуси и Украины проект поезда комбинированного транспорта "Викинг" в 2003 году соединил регионы Черного и Балтийского морей по маршруту Одесса (Ильичевск) – Киев – Минск – Клайпеда и обратно. Прохождение поезда по территории трех государств осуществляется за 2,4 суток, длина маршрута составляет 1753 км.