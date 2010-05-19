АМК оштрафовал Винницкое предприятие автостанций
На 7 тыс. грн.
Винницкое областное отделение Антимонопольного комитета оштрафовало «Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599» на 7 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.
Об этом сказано в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.
Отделение установило, что предприятие без объективных причин применило различный тариф на автостанционные услуги.
Такие действия привели к негативным последствиям для субъектов хозяйствования, которые осуществляют перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.
Предприятие, в свою очередь, признало нарушение.
Справка УНИАН. Предприятие «Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599» создано в 1971 году и занимается продажей билетов на автобусные рейсы междугородного и пригородного сообщения и обслуживанием пассажиров автобусными станциями в Винницкой области.
Предприятие владеет 3 автостанциями в Виннице, 26 - в районных центрах и 11 – в сельской местности.
25% акций Винницкого областного предприятия автобусных станций 10599, которое зарегистрировано как открытое акционерное общество владеет Владимир ПРОДИВУС и 28,995047% - Светлана ПРОДИВУС.