АМК оштрафовал Винницкое предприятие автостанций

Винницкое областное отделение Антимонопольного комитета оштрафовало «Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599» на 7 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сказано в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Отделение установило, что предприятие без объективных причин применило различный тариф на автостанционные услуги.

Такие действия привели к негативным последствиям для субъектов хозяйствования, которые осуществляют перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.

Предприятие, в свою очередь, признало нарушение.

Справка УНИАН. Предприятие «Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599» создано в 1971 году и занимается продажей билетов на автобусные рейсы междугородного и пригородного сообщения и обслуживанием пассажиров автобусными станциями в Винницкой области.

Предприятие владеет 3 автостанциями в Виннице, 26 - в районных центрах и 11 – в сельской местности.

25% акций Винницкого областного предприятия автобусных станций 10599, которое зарегистрировано как открытое акционерное общество владеет Владимир ПРОДИВУС и 28,995047% - Светлана ПРОДИВУС.