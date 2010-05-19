24 мая столичная городская электричка работать не будет

В связи с тем, что 24 мая 2010 года – общегосударственный выходной, городская электричка, курсирующая от станции «Петровка» до платформы «Троещина», работать не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на информацию коммунального предприятия «Киевпасстранс».

Обычно в будние дни городская электричка работает: в утреннее время первое отправление с остановочной платформы «Троещина» - в 6.56, со станции «Петровка» - в 7.04, последнее отправление с остановочной платформы «Троещина» - в 9.30, со станции «Петровка» - в 9.22; в вечернее время: первое отправление со станции «Петровка» - в 16.58, с остановочной платформы «Троещина» - в 17.06, последнее отправление со станции «Петровка» - в 20.18, с остановочной платформы «Троещина» - в 20.26.