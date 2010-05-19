Власти Крыма намерены построить пригородный вокзал

Пригородный железнодорожный вокзал, совмещенный с автовокзалом, намерены построить в Симферополе Совет министров Крыма и Приднепровская железная дорога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Во время курортного сезона существующий вокзал и соседняя автостанция «Курортная» не справляются с потоком пассажиров: на привокзальной площади постоянно возникают автомобильные заторы, люди часто вынуждены ждать поезда под открытым небом, чтобы не толпиться в переполненных залах ожидания», - говорится в сообщении.

Планируется, что трехэтажный пригородный вокзал будет готов к началу следующего курортного сезона.

«В ближайшее время мы начнем разработку проекта, а в сентябре начнем строительство», - заявил крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Здание площадью 6,5 тыс. кв. м возведут в нескольких десятках метров от существующего вокзала – его после реализации проекта будут использовать только пассажиры поездов дальнего следования.

По данным начальника Приднепровской железной дороги Александра МОМОТА, стоимость строительства и перемещения сооружений, которые находятся на месте строительства, оценивается в пределах 180-380 млн. грн. При этом Приднепровская железная дорога готова выделить 80 млн. грн.

Часть средств на проект, рассчитывает правительство Крыма, будут выделены из госбюджета Украины, часть расходов возьмет на себя бюджет автономной республики.

По словам В.ДЖАРТЫ, строительство нового вокзала – это один из этапов модернизации транспортной системы автономии перед строительством моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба крымского правительства.