Мировые продажи мобильных телефонов выросли в I квартале на 17%

Мировой объем продаж мобильных телефонов в I квартале 2010 года вырос на 17% в годовом выражении и составил почти 314,7 млн. штук. Такие данные, по сообщению "Вестей", привела исследовательская компания Gartner.

При этом продажи смартфонов увеличились на 48,7% до 54,3 млн. штук.

Доля ведущей "пятерки" производителей мобильных телефонов на мировом рынке в январе-марте сократилась до 70,7% с 73,3% в I квартале 2009 года.