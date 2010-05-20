Мировые продажи мобильных телефонов выросли в I квартале на 17%
13:30, 20 мая 2010Транспорт/Связь
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Достигли 314,7 млн. штук
Мировой объем продаж мобильных телефонов в I квартале 2010 года вырос на 17% в годовом выражении и составил почти 314,7 млн. штук. Такие данные, по сообщению "Вестей", привела исследовательская компания Gartner.
При этом продажи смартфонов увеличились на 48,7% до 54,3 млн. штук.
Доля ведущей "пятерки" производителей мобильных телефонов на мировом рынке в январе-марте сократилась до 70,7% с 73,3% в I квартале 2009 года.
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