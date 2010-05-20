В Днепропетровской обл. грузоперевозки выросли

В Днепропетровской области за 4 месяца 2010 г. объем грузоперевозок вырос относительно 4 месяцев 2009 г. на 29,5% - до 32,5 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, грузооборот за указанный период увеличился на 13,1% и составил 11,2 млрд. т/км. Железнодорожным транспортом за январь-апрель т.г. перевезено 29,1 млн. тонн грузов, что на 29,3% больше, чем за январь-апрель 2009 г.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, за 4 месяца перевезено 3,3 млн. тонн грузов, что на 43,4% больше показателя за аналогичный период 2009 г.

Авиационный транспорт региона нарастил относительно 4 месяцев 2009 г. объемы перевозок в 2,8 раза - до 1,1 тыс. тонн грузов.

Водным транспортом Днепропетровской области за указанный период перевезено 102,1 тыс. тонн грузов. Начиная с февраля т.г. грузоперевозчики работают не только на реках Днепропетровской области, но и на рынке морских перевозок.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области за 2009 г. объем грузоперевозок сократился относительно 2008 г. на 12,9%.