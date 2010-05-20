«Украинские радиосистемы» запустили услуги ШПД в Крыму

ЗАО «Украинские радиосистемы» (TM Beeline) запустило услуги широкополосного доступа в Интернет (ШПД) по технологии FTTB («оптика в каждый дом») в городе Севастополь. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Это уже пятнадцатый город в Украине, жители которого могут подключаться к широкополосному Интернету (услуга «Beeline Интернет дома»).

Современные технологии скоростного Интернет-доступа, которые использует Beeline, открывают перед абонентами возможности стабильного доступа к глобальным информационным ресурсам, возможность смотреть онлайн-ТВ и слушать онлайн-радио и др.

В настоящее время в Севастополе оптико-волоконная сеть Beeline охватывает около 150 многоэтажных жилых зданий, где расположено более 12 тысяч квартир. Скоростной Интернет технически доступен для подключения абонентов в Ленинском районе (пр. Адмирала Острякова). В мае-июне текущего года в Ленинском районе также будут подключены к сети жилые здания в районе ул. Геловани. Таким образом, к общему числу «интернетизированных» зданий Beeline добавит еще более 250 многоэтажных домов (более 22 тыс. квартир).

Как отметил руководитель проекта «Beeline Интернет дома» Виктор ГРИБАН, по данным исследования агентства Gemius, Крым входит в ТОП-5 регионов Украины по активности среднего Интернет-пользователя (один пользователь проводит в Интернете более 11 часов в месяц). Поэтому, компания, как крупный национальный провайдер, уделяет особое внимание развитию скоростного Интернета в Крыму и планирует расширять сеть в этом регионе.

С начала марта 2010 г. Beeline расширил оптоволоконную сеть в 4 новых городах Украины. В дальнейшем компания планирует обеспечивать широкополосным Интернетом и многие другие города Украины.

В настоящее время широкополосная высокоскоростная сеть FTTB Beeline охватывает свыше 1 миллиона домохозяйств в 15 городах Украины: Киеве, Броварах, Вишневом, Львове, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Житомире, Одессе, Ивано-Франковске, Луцке, Нежине, Кривом Роге и Кременчуге, Севастополе.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже, - на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline».