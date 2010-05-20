«Астелит» расширяет количество партнеров по роумингу

Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) расширяет количество партнеров по роумингу в Ираке и Хорватии. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Оператор сообщает, что с 24 мая 2010 года еще одним его роуминг-партнером станет иракский оператор мобильной связи Korek Telecom, а с 27 мая услуги по двустороннему GPRS-роумингу в Хорватии будет предоставлять также хорватский оператор VIPnet.

На сегодняшний день абоненты life:) могут оставаться на связи в Ираке, пользуясь услугами таких иракских операторов мобильной связи: Asiacell Communications и Atheer Telecom, а в Хорватии – при посредничестве операторов T-Mobile и TELE2. Вскоре этот список партнеров по роумингу пополнится еще двумя операторами.

Справка УНИАН. По состоянию на первый квартал 2010 года, украинский GSM-оператор life:) обслуживает 11,9 миллиона абонентов. Сегодня сеть life:) охватывает территорию, на которой проживает 96% населения страны. Оператор предоставляет роуминг в 172 странах мира благодаря 468 партнерам.

Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE, которая обеспечивает абонентам скоростную передачу данных. Сегодня эту технологию поддерживает 100% сети оператора.

В 185 городах страны работают 488 центров обслуживания абонентов и эксклюзивных магазинов life:). Кроме этого, абоненты могут заказать услуги life:) в 34 600 торговых точках.