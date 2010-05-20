УМС расширила сеть беспроводного доступа в Интернет

Компания УМС (ТМ МТС Украина) улучшила качество и расширила географию услуги скоростного беспроводного доступа в Интернет «МТС Коннект 3G» на базе технологии CDMA-450.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМС.

По предварительным оценкам компании, летом этого года нагрузка на сеть скоростного мобильного доступа в Интернет в Крыму увеличится в 1,5 раза.

Для обеспечения высокого уровня качества услуги мобильного скоростного доступа к Интернету компания МТС провела ряд мероприятий по расширению покрытия и увеличению емкости сети CDMA.

В период с августа 2009 года по май 2010 года было расширено уже существующее покрытие в Ялте, Севастополе, Форосе, Алуште, Гурзуфе, а также в с. Поповка Сакского района, где ежегодно проводится молодежный музыкальный фестиваль «Республика КаZантип» – один из наиболее известных фестивалей электронной музыки под открытым небом.

Кроме того, в период подготовки к курортному сезону в Крыму была в два раза увеличена пропускная способность базовых станций, принимающих на себя наибольшую нагрузку. Предпринятые действия позволили на 35% увеличить емкость сети CDMA в Симферополе, на 30% – в Ялте и более чем на 25% в Евпатории. В настоящее время в Ялте также проходит процесс оптимизации сети для улучшения уровня сервиса в этом городе.

МТС предлагает наиболее широкое покрытие услуги скоростного мобильного доступа в Интернет на базе услуги «МТС Коннект 3G» в Крыму. Сегодня услуга доступна в Симферополе, Севастополе, на всех основных курортах Крыма (Феодосия, Евпатория, Коктебель, Приморское, Ялта, Алушта, Судак, Керчь, Алупка, Гурзуф, Партенит, Мисхор, Кореиз, Малореченское, Парковое), а также в населенных пунктах степного Крыма (Красноперекопск, Джанкой, Ленино, Щелкино, Черноморское, Раздольное, Саки, Мирное, Белогорск).

Справка УНИАН. Расположенное в Симферополе Крымское территориальное управление «МТС Украина» обслуживает более 1,6 млн. абонентов. На сегодняшний день сервисная сеть МТС в Крыму насчитывает 83 точки продаж и обслуживания, включая собственные салоны МТС и салоны партнеров. Сеть компании охватывает более 97% территории, на которой проживает 99% населения Крыма. На территории полуострова обеспечено 100% покрытие сети технологией EDGE.

Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,39 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,76 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.