"Укрзализныця" подписала договор о реструктуризации долга

"Укрзализныця" подписала с Barclays capital bank договор о реструктуризации долга.

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Подписаны условия с Barclays capital bank относительно долга 550 млн. долл. Полное понимание с банком есть, на этом вопросе поставлена точка», - отметил он.

По словам К.ЕФИМЕНКО, долг реструктуризирован на 5 лет, при этом 330 млн. долл. в этом году "Укрзализныця" погашать не будет.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит выдан на три года с отсрочкой платежа. Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины. Barclays capital bank (Великобритания) – одно из ведущих европейских финансовых учреждений, являющееся лидером в организации международного финансирования, включая облигации, кредиты и проектное финансирование, для правительственных организаций, корпораций и банков.