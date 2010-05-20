Минтранс изучит совместную деятельность

Министерство транспорта и связи изучит совместную деятельность на территории морских портов Украины.

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Мы будем разбираться с совместной деятельностью, которая проходит на территории портов, и с тем, какую она на сегодня пользу или не пользу приносит государству», - отметил он.

Как напомнил министр, договоры о совместной деятельности имеют ряд государственных портов. «По всем портам, где есть совместная деятельность, мы будем ее пересматривать. Мы не говорим, что там, где есть совместная деятельность, – это плохо, а где нет – хорошо. Мы будем смотреть на комплексное развитие в данном вопросе», - отметил К.ЕФИМЕНКО.