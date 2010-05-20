Кременчугский колесный завод увеличил объемы производства

ОАО "Кременчугский колесный завод" (Кременчуг, Полтавской обл.) в январе-апреле т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличило объемы производства почти в 1,7 раза или на 284,4 тыс. колес – до 659,9 тыс. колес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По данным управления, предприятие сегодня работает стабильно.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия. Завод производит более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей.

В 2009 году ОАО "Кременчугский колесный завод" уменьшило производство колес на 41,4% - до 1 528,67 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом.