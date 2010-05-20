ВОЛЯ обеспечила своих абонентов защитой от вирусов

Компания ВОЛЯ успешно завершила обновление версии программного обеспечения Dr.Web AV-Desk, на котором базируется дополнительный сервис защиты от вирусов и СПАМа для абонентов услуги высокоскоростного доступа в Интернет «Воля Бродбенд».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ВОЛИ Алина СИГДА.

По ее словам, особенностями новой версии являются быстродействие, поддержка Windows 7 и доступность принципиально нового компонента – веб-антивируса, сканирующего входящий и исходящий HTTP-трафик с целью обнаружения и блокировки зараженных страниц, архивов, фишинговых сайтов и других опасных интернет-ресурсов.

Помимо этого, в новой версии существенно доработан сканер Dr.Web, кардинально обновлен файловый монитор, улучшены антируткит и почтовый монитор, расширена функциональность компонента родительский контроль.

Новая версия антивируса Dr.Web предоставляется всем абонентам компании ВОЛЯ без доплаты, клиентская станция на персональном компьютере обновляется автоматически.

Как известно, возможность использования дополнительного сервиса «Защита от вирусов и СПАМа Dr.Web» доступна абонентам услуги «Воля Бродбенд» с прошлого года. Сервис предоставляется по подписке, оплата лицензии производится автоматически путем списания средств со счета услуги доступа в Интернет.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, в том числе более чем 395 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.