В Кировоградской обл. пассажирские перевозки сократились

В январе-апреле т.г. пассажирские перевозки в Кировоградской области сократились на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 26,5 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Пассажирооборот за указанный период уменьшился на 14% - до 342,2 млн. пасс./км.

В январе-апреле 2010 года автомобильным транспортом перевезено 25,5 млн. пассажиров или на 7% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Пассажирооборот сократился на 3,4% - до 324,6 млн. пасс./км.

Авиационным транспортом воспользовались 28,7 тыс. пассажиров или на 10,4% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Пассажирооборот сократился на 1,6% и составил 12,6 млн. пасс./км.

В январе-апреле 2010 года троллейбусами перевезено 938,8 тыс. пассажиров, что на 89,8% меньше, чем январе-апреле 2009 года.